Os 10 melhores filmes internacionais de todos os tempos, segundo a Rolling Stone

A Rolling Stone Brasil elencou as 50 melhores produções cinematográficas internacionais em uma edição especial, e aqui estão os melhores colocados.

O cinema sempre é capaz de levar as pessoas pelas mais fascinantes histórias, seja orbitando no espaço sideral, seja passeando pelas memórias de um magnata da imprensa ou em um núcleo familiar mafioso. Essas produções cinematográficas têm uma característica em comum: todas marcaram época e revolucionaram a indústria.

A Rolling Stone Brasil ranqueou os 50 melhores filmes internacionais em uma edição especial impressa, que conta com uma entrevista com Francis Ford Coppola, além de dois rankings com os melhores filmes – nacionais e internacionais – de todos os tempos. A lista inclui produções cinematográficas que marcaram época e contribuem para o legado do cinema.