**OPI lança coleção limitada de esmaltes inspirados em Wicked**

A OPI lançou uma coleção limitada de esmaltes inspirada no filme Wicked, prevista para ser um grande sucesso das festas de fim de ano. A coleção, chamada OPI Holiday 2024: Wicked Edition, celebra a magia e o encanto do universo do musical e do filme com 12 tonalidades exclusivas, incluindo opções com efeitos que brilham no escuro.

Os esmaltes estão disponíveis em três acabamentos: Nail Polish tradicional, Gel Polish e Infinite Shine, para atender a diferentes preferências de aplicação e durabilidade. Os nomes das cores fazem referência ao universo de Wicked, como “Glinda The Good!” e “Fiyero’s My Mani”, evocando a narrativa dos personagens de Oz com toques sofisticados e festivos.

A coleção já está disponível para compra em plataformas online e lojas especializadas, com preços promocionais em algumas varejistas, como de R$ 59,90 por R$ 34,90.