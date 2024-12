Operação Natal supera expectativas na bilheteria americana

Operação Natal, filme estrelado por Dwayne Johnson e Chris Evans, estreou no fim de semana com US$ 34,1 milhões nas bilheterias domésticas, atingindo as expectativas do mercado. A produção da Amazon MGM Studios, que inicialmente seria lançada diretamente no Prime Video, ganhou exibição em mais de 4.000 salas nos Estados Unidos, incluindo formatos premium como Imax e Dolby Cinema.

Embora a sexta-feira tenha apresentado bilheteria modesta, com US$ 9 milhões, o filme demonstrou força no sábado e domingo, mantendo o interesse do público. Pelo menos 54% dos ingressos vendidos no dia de estreia foram adquiridos por homens. A Amazon previa essa dinâmica, projetando que o apelo familiar do filme seria mais evidente no fim de semana.

Operação Natal também arrecadou US$ 28 milhões no mercado internacional, com a Warner Bros. Pictures cuidando da distribuição fora dos EUA. O lançamento foi estrategicamente antecipado em relação a Gladiador II, que estreia internacionalmente essa semana. Juntos, os números domésticos e internacionais colocam o filme em uma posição competitiva para o período de festas.