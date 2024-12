Onde assistir a A Forja, drama cristão de sucesso?

A Forja: O Poder da Transformação chega aos serviços de streaming após fazer sucesso nos cinemas e receber 99% do público no Rotten Tomatoes.

O drama cristão “A Forja: O Poder da Transformação” chega às plataformas digitais após uma passagem de sucesso nos cinemas, where it received a 99% approval rate from the public on Rotten Tomatoes. O filme segue a história de Isaiah Wright, um jovem de 19 anos que precisa encontrar um rumo em sua vida após terminar o ensino médio. Fortalecido pelas orações da sua mãe, Cynthia, Isaiah consegue uma oportunidade de trabalho e um mentor que o desafia a refletir sobre o seu futuro e enfrentar o seu passado.