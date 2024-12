Oasis ‘ainda vai acabar com a maioria das bandas por aí’, garante Liam Gallagher

Em publicação realizada no Twitter, Liam Gallagher foi crítico com quem acha que Oasis decairá em qualidade na turnê de reunião.

Ainda alguns meses antes do início da turnê de reunião do Oasis, Liam Gallagher começou a falar sobre o que esperar da volta dos shows com o irmão Noel. Em uma publicação realizada no Twitter, ele garantiu que o retorno mostrará que eles serão “tão bons quanto” antigamente e que o grupo “ainda vai acabar com a maioria das bandas por aí”.

A dupla fará o primeiro show desde 2009 em apresentações no Reino Unido e Irlanda, e posteriormente irá ao continente americano, incluindo o Brasil, com dois shows em São Paulo, além de Argentina e Chile. Em sua publicação no Twitter, Liam Gallagher disse: “Fizeram-me uma pergunta ridícula ontem, então o Oasis vai ser tão bom quanto você era antes, porque quando algumas bandas voltarem, não é tão bom.”