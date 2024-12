O sucesso do country previu a vitória de Trump nos EUA?

A ascensão do gênero country entre quem não gostava do gênero chamou a atenção da política nos Estados Unidos.

No início de novembro, Morgan Wallen se tornou o primeiro artista a ter três singles, tanto no primeiro lugar da Billboard Hot Country Songs, quanto na Hot 100. Esse feito encerra um ano em que a popularidade do country atingiu um ápice em décadas, ou mesmo o ponto mais alto de todos os tempos, nos Estados Unidos. Outros artistas, como Jelly Roll e Post Malone, e Zach Bryan, também tiveram sucesso com seus álbuns crossover, alcançando o topo das paradas musicais. Jovens e habilidosos artistas, como Gavin Adcock, estão construindo uma marca e seguidores leais em redes sociais, falando sobre suas opiniões e hobbies.

Se você era um fã tradicional do country este ano, provavelmente expandiu sua base fã, muito além do que esperava. A ascensão do country entre jornalistas, críticos e fãs de outras gêneros musicais é um sinal de que o gênero país pode estar ganhando mais popularidade e influência em cena musical.