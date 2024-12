O que diz o novo processo contra Kanye West movido por modelo?

Um modelo movimentou uma ação legal contra o rapper Kanye West, acusando-o de agressão sexual e estrangulamento que teriam ocorrido durante as filmagens de um videoclipe do duo inglês de electropop e synthpop La Roux.

De acordo com a acusação, o suposto crime teria acontecido no set de filmagens do videoclipe “In For The Kill”, no Chelsea Hotel de Manhattan. A modelo alega que ela estava trabalhando como figurante no set e que Kanye West teria encenado “sua própria produção” sem qualquer resistência, de forma semelhante a engasgos pornográficos, garganta profunda e fetiches BDSM.

A modelo, identificada como Jenifer An, moveu a ação legal em um tribunal federal de Nova York. Ela acusa West de agressão sexual, estrangulamento e “engasgos pornográficos”. A investigação está em curso.