O pior disco do R.E.M. na opinião de Mike Mills

Baixista ofereceu explicação profunda ao citar álbum que recebe título ingrato em seu ponto de vista.

O R.E.M. lançou 15 álbuns de estúdio entre 1980 e 2011 e montou uma das discografias mais consistentes e respeitadas da história do rock alternativo. No entanto, é normal haver um trabalho que não é visto tão bem pelos fãs quanto o resto. Mike Mills, baixista da banda, tem um escolhido que vai ao encontro da opção de vários admiradores.

Em entrevista, Mike Mills citou “Around the Sun” (2004) como o álbum mais fraco da banda. Ele ofereceu uma explicação mais profunda para os problemas do disco, responsável por trazer faixas como “Leaving New York”, “Aftermath”, “Electron Blue” e “Wanderlust”. Segundo o integrante, as sessões do álbum sofreram por consequência e título.