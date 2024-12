O músico de metal que estampou bandeiras de Trump durante show nos EUA

A apresentação recente do W.A.S.P. em Nova York ficou marcada por um discurso polêmico do líder da banda, Blackie Lawless, que classificou o político Donald Trump como “patriota”.

Durante o show realizado pelo W.A.S.P., banda americana de hard rock/heavy metal, no Hammerstein Ballroom em Nova York, Estados Unidos, em 16 de novembro, Blackie Lawless fez um discurso elogioso a Donald Trump e, posteriormente, o grupo passou a estampar faixas em apoio ao empresário e político, recém-eleito presidente do país.

Antes de tocar a última música do repertório, “Blind in Texas”, Blackie Lawless disse que estava à cidade mais indicada para fazer sua declaração, lembrando a criação do comitê americano PMRC, que em 1985 tentou censurar músicas com conteúdo considerado “controverso”, discutindo sexo, violência ou uso de drogas.