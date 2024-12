O momento em que Serj Tankian se desligou emocionalmente do System of a Down

“

Vocalista diz que se tornou uma pessoa “muito passiva” dentro da banda no que diz respeito a oferecer contribuições criativas

O rompimento do System of a Down, em 2006, ainda desperta curiosidade no público. Mesmo com a reunião em 2010, a banda nunca mais foi a mesma. A formação clássica foi mantida, mas o retorno não gerou um novo álbum, apenas os singles beneficentes “Protect the Land” e “Genocidal Humanoidz”, em 2020.

Uma das chaves para entender o desgaste no relacionamento é Serj Tankian. O vocalista começou a ter divergências criativas com o guitarrista Daron Malakian, especialmente durante o processo de gravação dos álbuns “Mezmerize” e “Hypnotize”, ambos de 2005. Agora, o cantor revela ter se desligado emocionalmente do grupo justamente nesse período.

Tankian conta que se tornou uma pessoa muito passiva dentro da banda, perdendo a motivação para contribuir criativamente. Isso afetou o relacionamento entre os membros da banda, levando ao desgaste e eventualmente ao rompimento.”