O melhor ator com que Denis Villeneuve já trabalhou

Escolhido do diretor teve a oportunidade de colaborar com ele em dois filmes consecutivos

O cineasta canadense Denis Villeneuve é conhecido por ter dirigido filmes bem-sucedidos, como “Sicario: Terra de Ninguém”, “A Chegada”, “Blade Runner 2049” e os dois longas do remake de “Duna”. Ao longo de sua carreira, ele já trabalhou com muitos atores de renome, incluindo vencedores do Oscar.

No entanto, existem alguns que se tornaram seus preferidos. Em uma entrevista anterior, Villeneuve revelou que o ator Jake Gyllenhaal é um deles, com quem ele colaborou em dois filmes consecutivos. Nenhum outro ator emocionou tanto o diretor como Gyllenhaal, que ele considera um dos melhores colegas de trabalho com que já trabalhou.