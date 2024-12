O Linkin Park não é mais o mesmo, e isso é ótimo [CRÍTICA]

**Linkin Park justifica ingressos esgotados em 28 minutos em São Paulo**

A banda Linkin Park justificou os ingressos esgotados em apenas 28 minutos em São Paulo, apesar das polêmicas com a nova vocalista e protestos de alguns fãs. A última vez que a banda se apresentou no Brasil foi em 2017, no Maximus Festival, durante o qual também apareceram Slayer, Rob Zombie, Ghost e Prophets of Rage. Logo após o festival, o vocalista Chester Bennington morreu em 20 de julho daquele ano, em Los Angeles, aos 41 anos.

O Linkin Park foi uma das bandas mais influentes do começo dos anos 2000 e contribuiu para revitalizar o cenário musical da época, trazendo novas bandeiras, novas músicas e novas atitudes. Depois da morte do parceiro de grunge Kurt Cobain, muitos acreditavam que o rock não havia encontrado um substituto. Foi o Linkin Park que o fez, ao lado de outras bandas da época.

A banda também já lançou um novo álbum, cujo título não foi divulgado, e Mike Shinoda, um dos integrantes, expressou seu agradecimento após o lançamento. O primeiro álbum da banda também foi um sucesso.