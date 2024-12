O hit de Bruno Mars que o próprio cantor não gosta

Canção surgiu por acaso e fez sucesso em seu lançamento, mas não aparece nos shows desde 2014

Bruno Mars construiu um catálogo com diversos hits, mas há um single que não é seu preferido. É o caso de “The Lazy Song”, o terceiro single do álbum de estreia do artista, “Doo-Wops & Hooligans”, lançado em 2010. Embora a canção não seja mais incluída nos shows desde 2014, ainda é uma das mais tocadas nas plataformas de streaming.

Antes de sua lançamento, Bruno Mars contou que a música surgiu após uma sessão de trabalho intensa, mas infrutífera. Em parceria com os produtores Ari Levine e Philip Lawrence, bem como o rapper K’naan, a canção foi criada no estúdio. Ainda que a canção seja um hino da preguiça, é um dos maiores hits do cantor.