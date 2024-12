Ainda jovem, o líder do Foo Fighters, Dave Grohl, conheceu o punk rock e esteve em show histórico de protesto contra o ex-presidente americano Ronald Reagan. Grande conhecedor de rock em geral, Dave Grohl teve sua vida marcada por álbuns e momentos icônicos da música pesada. Porém, há um disco em especial que mudou a vida do frontman do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana – principalmetne no que diz respeito à perspectiva de fazer o seu próprio som.

O disco que mudou a vida de Dave Grohl é o EP “In God We Trust, Inc”, lançado pelo Dead Kennedys em 1981. Com oito faixas, o disco faz parte do auge da banda punk americana. Segundo Dave Grohl, esse foi o disco que o levou a notar algo que mudaria totalmente sua perspectiva. Ele comentou que a conexão entre o Foo Fighters foi muita importante para ele, mantendo a autenticidade do som.

A influência do disco punk “In God We Trust, Inc” teve um impacto significativo na formação do som do Foo Fighters, especialmente na perspectiva de Dave Grohl em fazer o seu próprio som. A experiência da banda punk americana Dead Kennedys e o EP “In God We Trust, Inc” foram fundamentais para o desenrolar da carreira de Dave Grohl e do Foo Fighters.