O curioso erro sobre Raul Seixas cometido pelo Google

Músico brasileiro foi homenageado pela plataforma no último sábado (23), mas ocasião do tributo pareceu ter gerado confusão

Raul Seixas, músico brasileiro, foi homenageado pelo Google no último sábado (23). Contudo, os responsáveis pela ferramenta de busca podem ter se confundido em relação à data da homenagem.

De acordo com registros, a página de pesquisa dedicou ao artista um Doodle – arte colocada temporariamente junto ao logo da empresa para celebração de aniversários e marcos históricos. Além de Raul Seixas, outros brasileiros já foram homenageados em tal espaço. A intenção era celebrar o 79º aniversário de Raul com uma ilustração da artista portuguesa Paola Saliby, não apenas no Brasil, mas também em outros países. No entanto, o músico nasceu em 28 de junho de 1945, o que significa que a homenagem estava antes de ser necessário quase cinquentenário.