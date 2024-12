Novo livro de The Witcher pode originar game derivado sobre Geralt

A franquia The Witcher, que conquistou fãs ao redor do mundo, deve parte de sua popularidade ao trabalho do autor Andrzej Sapkowski. Agora, o universo do famoso bruxo Geralt de Rivia está prestes a se expandir ainda mais. O próximo livro de Sapkowski, intitulado Rozdroże Kruków (traduzido livremente como Raven’s Crossing), será lançado na Polônia em 1º de dezembro e promete explorar os primeiros dias de Geralt como um jovem Witcher. A história se passa quando Geralt tem apenas 18 anos, uma fase inédita do personagem nos romances.

O lançamento internacional do livro ainda não foi anunciado, mas fãs já especulam que este novo material pode servir de base para spin-offs no universo da franquia. Isso oferece um rico material de origem para a expansão do universo, tanto nos jogos quanto em outras mídias.

O mentor e figura paterna de Geralt, Vesemir, é uma peça fundamental na formação do jovem bruxo. A nova história promete explorar como esse relacionamento se desenvolveu, algo que ainda não foi profundamente detalhado na franquia. Para os fãs, ver o começo dessa dinâmica seria uma oportunidade fascinante de compreender melhor a evolução de Geralt.