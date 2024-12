Nova música do Mötley Crüe começou a ser criada no Brasil

O baixista e letrista Nikki Sixx do Mötley Crüe confessou que um artigo sobre cultura do cancelamento inspirou a composição de uma música da banda, enquanto a equipe estava em São Paulo.

O EP “Cancelled”, lançado em outubro, traz a faixa-título “Dogs of War” e um cover de “Fight for Your Rights”, dos Beastie Boys. As músicas também marcam a estreia em estúdio do guitarrista John 5, na vaga deixada por Mick Mars.

Nikki Sixx revelou que a música responsável por batizar o EP teve suas origens concebidas quando a banda estava em São Paulo, em março de 2023, para uma apresentação conjunta com Def Leppard.