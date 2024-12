NOIZE Record Club traz para os assinantes o álbum “ROSA”, de Samuel Rosa

A Notícias! O NOIZE Record Club, maior clube de vinil da América Latina, preparou um kit especial para os assinantes com o álbum “ROSA”, primeiro de Samuel Rosa na carreira solo.

Além do disco com vinil translúcido na cor rosa, o kit também inclui uma revista com detalhes sobre a criação da obra. O álbum “ROSA” foi selecionado como um dos 25 melhores discos nacionais e foi indicado a Álbum do Ano no Prêmio Multishow. Com 10 canções, o registro traz a consagrada linguagem de Samuel Rosa, agora em uma versão ainda mais íntima.

No álbum, o artista reflete sobre questões como a maturidade, os relacionamentos e a paternidade.