Noiva de Oruam explica como conversa com o sogro preso

Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, falou sobre a sua relação com o sogro, Marcinho da VP, conhecido líder do Comando Vermelho, que está preso há mais de 25 anos em um presídio federal em Mato Grosso do Sul.

Em entrevista, Fernanda disse que mantém uma boa relação com o sogro, apesar das limitações decorrentes da distância e da situação delicada em que se encontra. Para maintained contato com o sogro, eles trocam cartas, seguindo um protocolo de segurança estabelecido pelo presídio. Fernanda brincou que escrever à mão é uma habilidade rarefeita para ela.

A notícia vem em um momento em que o show de Oruam foi adiado na cidade do Rio de Janeiro, deixando os fãs frustrados. A data do show será reagendada em breve, mas os detalhes ainda não foram divulgados.