Neymar e Bruna Biancardi anunciam segunda gravidez

Neymar, 32 anos, e a influenciadora digital Bruna Biancardi, 30 anos, anunciaram a segunda gestação. Pai e mãe de Mavie, nascida em outubro de 2023, eles estão esperando outra menina, ainda sem nome revelado.

O casal divulgou a notícia por meio de uma postagem conjunta no Instagram, celebrando o atual momento e agradecendo a Deus pela nova gravidez.

Segundo a postagem, Neymar, Bruna e Mavie, juntamente com o primogênito do jogador, Davi Lucca, de 13 anos, realizaram um chá revelação em um vídeo. Davi Lucca é filho do antigo relacionamento do jogador com Carol Dantas.

O casal expressou sua gratidão a Deus por mais uma vez atender aos seus pedidos, escrevendo: “Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE [Deus] mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos!”

A family celebrou o anúncio da segunda gestação, demonstrando a sua felicidade e esperança pelo advento do novo bebê.

Neymar e Bruna Biancardi estão à espera de mais uma menina, e o casal não revelou o nome da nova filha ainda.