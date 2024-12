Nasce segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Na última segunda-feira, Viih Tube e Eliezer deram boas-vindas ao segundo filho, Ravi. O bebê nasceu às 19h49, com 3,760 kg e 49 cm, sendo motivo de comemoração e surpresa para os fãs. A confirmação veio diretamente do casal, por meio de uma publicação nos Stories, com fundo preto e um breve comunicado sobre a chegada do novo membro da família.

Ravi já chama atenção, assim como sua irmã, Lua, de 1 ano e seis meses. O pequeno, mesmo antes de nascer, já acumulava mais de 178 mil seguidores no Instagram, sinal do carinho e curiosidade do público pelo casal e seus filhos. Viih Tube usou suas redes sociais para sair em defesa de Eliezer após ele se envolver em uma polêmica ao comentar sobre a falta de dilatação da influenciadora, que está em sua segunda gravidez.

Na série de stories, Viih explicou que possui “a melhor equipe médica” e que não está preocupada com a dilatação, ressaltando que esse é um processo natural que ainda não precisa ocorrer nessa fase.