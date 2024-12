My Chemical Romance vende 365 mil ingressos para turnê de 2025 em poucas horas

Turnê ‘Long Live The Black Parade’ celebra o álbum icônico e adiciona nova data em Los Angeles devido à alta demanda

A banda My Chemical Romance esgotou todos os ingressos de sua turnê norte-americana de 2025, intitulada Long Live The Black Parade, em poucas horas. A turnê, que celebra o álbum icônico The Black Parade (2006), teve um total de 365 mil ingressos vendidos no último dia 15 de novembro, data em que as vendas foram abertas.

Devido à alta demanda, uma nova data foi anunciada em Los Angeles. O show adicional será realizado no Dodger Stadium, no dia 27 de julho de 2025, com ingressos já disponíveis para compra. Esta é uma oportunidade para os fãs da banda desfrutarem da retrospectiva da turnê sem sair lotados.

O preço dos ingressos variou entre US$ 63,50 e US$ 695, o que levou alguns fãs a expressarem insatisfação com os altos preços. No entanto, outros fãs parecem esperar com entusiasmo para ver a banda apresentar seus clássicos hits em uma apresentação especial.