Mumuzinho lança “Conectado Vol. 2” e recebe Thiaguinho e Belo

Mumuzinho, um dos maiores nomes do samba e pagode no Brasil, celebra mais um marco em sua carreira com o lançamento do volume 2 de seu DVD “Conectado”. A coletânea, que completa o maior projeto da carreira do artista até hoje, chega em todas as plataformas digitais.

O novo EP apresenta 5 faixas, destacando a música de trabalho “Sou céu ou chão”, parceria com Thiaguinho, que reúne dois dos maiores nomes do gênero no Brasil. O videoclipe da música também já está disponível no canal de Mumuzinho no YouTube.

O sucesso do primeiro volume, que ultrapassou 10,5 milhões de streams e trouxe colaborações com Péricles, Milthinho e Rodriguinho, deve ser ultrapassado com o lançamento do novo volume. Mumuzinho promete continuar surpreendendo o público com seu talento e versatilidade musical. O “Conectado Vol. 2” reforça a capacidade do cantor de unir inovação e tradição, reunindo faixas inéditas e releituras.