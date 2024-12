Mudança repentina de tempo? Saiba qual tecido usar para cada clima

A escolha do tecido certo pode fazer toda a diferença quando o assunto é conforto e estilo – especialmente em dias de temperaturas extremas. Cada estação tem suas características e, com elas, tecidos que ajudam a regular a temperatura do corpo. Confira quais materiais são ideais para enfrentar tanto o calor quanto o frio com muito mais conforto!

Nos dias quentes, o segredo está em escolher tecidos leves, que permitam a circulação de ar e ajudem a evitar a transpiração excessiva. Materiais naturais são a melhor pedida, já que, além de confortáveis, evitam o acúmulo de suor.

O algodão é uma escolha clássica para o verão. Além de ser leve, é um material respirável e absorve bem a umidade, deixando a pele fresca e seca. Com uma aparência levemente amassada e despojada, o linho é um queridinho das altas temperaturas. O tecido é leve, tem boa respirabilidade e seca rápido, o que ajuda a enfrentar o calor com estilo.

A viscose, feita a partir de fibras vegetais, é outra opção excelente para o calor. Ela é leve e fluida, permitindo um caimento mais solto no corpo, ideal para dias de sol intenso. Apesar de ser um pouco mais sofisticada e ter um custo elevado, a seda também é uma ótima opção para dias quentes. É leve, macia e tem um toque agradável, além de garantir um visual elegante.