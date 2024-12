Morrissey diz que guerra contra ‘liberdade de expressão’ o impede de lançar música

Comentários de Morrissey chegam no meio da polêmica do disco Bonfire of Teenagers, arquivado pela gravadora Capitol Records

Morrissey, conhecido por canções como “Back to the Old House”, “There Is a Light That Never Goes Out”, “Heaven Knows I’m Miserable Now” e “Suedehead”, comentou que guerra contra “liberdade de expressão” impede o lançamento de música.

O show solo realizado no Performing Arts Center, em Nova Jersey, no dia 13 de novembro, levou o músico a falar sobre os problemas para lançar novas músicas.

“Ninguém vai lançar mais minha música porque sou um dos principais expoentes da liberdade de expressão. Pelo menos na Inglaterra, agora é criminalizado”, disse Morrissey. “Você não pode falar livremente na Inglaterra. Se você não acredita em mim, vá lá. Expresse uma opinião e você será enviado para a prisão. É muito, muito difícil.”