Morrissey diz que falta de “liberdade de expressão” o impede de lançar músicas novas

Morrissey, ex-vocalista da banda Smiths, voltou a falar sobre estar impossibilitado de lançar músicas novas. Ele alega sofrer censura e ter sua liberdade de expressão cerceada. O assunto foi abordado em um show no Performing Arts Center, em Nova Jersey, EUA.

Morrissey disse que a manifestação de opiniões é “criminalizada” na Inglaterra. Embora o comentário não tenha sido claro, imagina-se que ele se refira ao álbum “Bonfire of Teenagers”, que está engavetado desde sua gravação em 2020 e 2021. Além disso, foi noticiado que o vocalista adquiriu os direitos desse disco e de outro, “World Peace is None of Your Business”, de 2014.

Morrissey não explica por que não pode lançar músicas novas, mas sua declaração sugere que ele está sofrendo pressões para não expressar suas opiniões.