Morre Peter Sinfield, membro fundador do King Crimson

Morreu aos 80 anos o poeta e compositor Peter Sinfield. Ele foi famoso por ter fundado e batizado a banda King Crimson, uma das mais importantes do rock progressivo.

Peter Sinfield começou sua carreira musical colaborando com Ian McDonald no Creation e posteriormente se envolveu com o trio Giles, Giles and Fripp, formado por Michael Giles, Peter Giles e Robert Fripp. Ele também teve uma colaboração com Céline Dion, Roxy Music e outras bandas e artistas.

A causa do falecimento do artista não foi revelada, mas ele vinha sofrendo com problemas de saúde nos últimos anos, tendo sido submetido a uma cirurgia cardíaca aberta entre as décadas de 2000 e 2010.