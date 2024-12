Morre Colin Petersen, baterista original do Bee Gees, aos 78 anos

Colin Petersen, conhecido por ser o baterista original do Bee Gees, morreu aos 78 anos na última segunda-feira. A causa da morte não foi confirmada. Além da banda britânica, o músico também integrou outras bandas, como Steve and the Board e Humpy Bong, e atuou em um filme infantil quando era criança, o “Jogos da Vida”.

A notícia foi confirmada pelo perfil no Facebook da banda Best of the Bee Gees, que escreveu um comunicado manifestando pesar pelo falecimento do amigo e colega de trabalho Colin “Smiley” Petersen. O comunicado destaca que o artista enriqueceu as vidas da banda com seu amor, carinho e respeito.

Com mais de 50 anos de carreira, Colin Petersen deixou um legado musical significativo e será sempre lembrado como um dos principais membros da banda Bee Gees.