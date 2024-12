Miley Cyrus revela inspiração em The Wall (Pink Floyd) para próximo álbum

Cantora revelou que deseja fazer de Something Beautiful “um The Wall com vestimenta melhor, mais glamouroso e cheio de cultura pop”

Miley Cyrus compartilhou novidades sobre seu próximo álbum de estúdio, chamado Something Beautiful. Ele está previsto para ser lançado em 2025, mas ainda sem data específica estabelecida. Em entrevista, a cantora revelou que Something Beautiful deve ser um álbum visual e comparou-o com o trabalho clássico de Pink Floyd, The Wall.

Cyrus é fã do disco, que apresenta clássicos como “Another Brick in the Wall” e “Comfortably Numb”, mas o paralelo traçado é com o filme também intitulado The Wall, disponibilizado em 1982. Ela revelou ter assistido ao longa-metragem pela primeira vez na adolescência e parece ter sido inspirada pela arte e cultura pop que o filme apresenta. É isso que Miley Cyrus espera transmitir com seu próximo álbum: um conceito único, cheio de glamour e cultura pop.