Michelle Yeoh revela que nunca tinha assistido ao musical Wicked antes de ser chamada para o filme

A atriz Michelle Yeoh, vencedora do Oscar, foi convidada para interpretar Madam Morrible na adaptação cinematográfica do musical Wicked. A atriz, de 62 anos, revelou que não estava familiarizada com o musical antes do convite, conhecendo apenas a história de O Mágico de Oz.

Michelle Yeoh contou que após ler sobre o musical, ela ligou de volta para o diretor Jon M. Chu e disse que era um musical e havia canto. O diretor a tranquilizou e disse que ela estava pronta para um desafio. Logo em seguida, recebeu uma videochamada com Ariana e Cynthia, que disse que era imperativo que ela viesse e se juntasse a eles.

A atriz não falou sobre seu papel como Madam Morrible no filme, mas parece feliz por ter sido convidada para o projeto.