Mia Khalifa compara sua experiência no pornô com sua nova carreira no OnlyFans

Mia Khalifa, aos 31 anos, se tornou um dos nomes mais conhecidos na internet após sua polêmica participação em um filme adulto em que usava um hijab enquanto realizava atos sexuais. Esse trabalho, embora tenha sido apenas o início de sua breve carreira na indústria pornográfica, a tornou uma estrela internacional, com um enorme número de buscas em plataformas como o Pornhub. Contudo, apesar do sucesso imediato, Khalifa logo deixou a indústria adulta e seguiu um caminho diferente, se tornando uma influenciadora de grande alcance nas redes sociais e conquistando uma nova forma de renda por meio do OnlyFans.

Mia Khalifa revelou em entrevista que sua experiência no pornô contrasta com sua nova carreira no OnlyFans. Segundo ela, a principal diferença é o controle que tem sobre sua imagem e limites. “Eu me senti pressionada” ao trabalhar no pornô, afirmou, pois estava subordinada à vontade de outros e não podia controlar o conteúdo que produzia. Já no OnlyFans, ela tem total liberdade de criar conteúdo que se ajusta a seu estilo e limites.

Além disso, Khalifa explicou que não faz nudez além do que já feita em uma revista de moda, o que a faz se sentir segura e confiante em relação ao que produz. “Eu não faço nudez além do que já fiz em uma revista de moda, que é como uma blusa transparente ou algo assim. Então me sinto segura, e o público que cultivei naquela plataforma sabe o que está por vir”, revelou.