Melhores games para jogar com Stalker 2: Heart of Chornobyl

Após anos de atrasos e ansiedade, Stalker 2: Heart of Chornobyl finalmente chegou aos consoles e PCs, levando os jogadores de volta à icônica Zona, um dos locais mais perigosos e fascinantes da ficção moderna. Baseado no desastre nuclear de Chernobyl, o jogo promete uma experiência imersiva repleta de radiação, mutantes e facções hostis, com o objetivo de desafiar as habilidades de sobrevivência dos jogadores.

Se você se aventurou nesse universo sombrio e está buscando experiências semelhantes, há vários jogos que compartilham características com Stalker 2, seja pelo estilo de jogo, a atmosfera ou a mecânica de tomada de decisão que colocam o jogador no centro de um mundo em caos. Vamos explorar essas opções!

Os jogadores podem se embrenhar em uma zona de perigo e aventura em jogos como S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Metro 2033, Call of Duty: Black Ops, Fallout 4 e o próprio S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Esses jogos oferecem lares de sobrevivência, combate e exploração em um ambiente post-apocalíptico.

A atmosfera sombria e tensa de Stalker 2: Heart of Chornobyl pode ser encontrada em jogos como This War of Mine, que chama a atenção para os efeitos devastadores da guerra em civis inocentes, ou em Darkest Dungeon, que desafia jogadores a liderar uma equipa de heróis em uma jornada pela solidão e pela morte.