Megan Fox enfrenta fim de ano transformador: término com Machine Gun Kelly em plena gravidez

Megan Fox, 37 anos, teve um final de 2024 marcado por grandes mudanças pessoais. Poucos dias após revelar ao público que está grávida de seu quarto filho, o primeiro fruto do relacionamento com o músico Machine Gun Kelly, Fox confirmou o término do namoro, que começou em 2020.

Em 10 de dezembro, a separação foi oficializada, gerando grande repercussão na mídia. Segundo publicações, o motivo do rompimento teria sido “material comprometedor” encontrado por Megan no celular do cantor, que incluía mensagens românticas trocadas com outras mulheres. Embora Kelly tenha negado qualquer traição, a desconfiança teria levado ao término definitivo.

O bebê esperado por Megan Fox deve nascer em março de 2025. Ele se juntará aos três filhos da atriz de seu casamento anterior com o ator Brian Austin Green: Noah (12 anos), Bodhi (10 anos) e Journey (8 anos). Apesar das turbulências, Megan Fox encontrou apoio em seu ex-marido e em sua família.