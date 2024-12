Megan Fox anuncia que está grávida de Machine Gun Kelly

O casal está à espera do primeiro filho juntos

Megan Fox e Machine Gun Kelly anunciaram, em publicação no Instagram, que estão esperando o seu primeiro filho juntos. Falando sobre o anúncio, Megan Fox apareceu nua e coberta com um líquido preto, com as mãos sobre os seios e a barriga. Em outra imagem, ela mostrou um teste de gravidez com resultado positivo.

Na legenda da publicação, Megan Fox escreveu: “Nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta”, fazendo referência à música de Machine Gun Kelly chamada “Last November”, que fazia lembrança ao aborto espontâneo sofrido pela atriz no último ano. Além disso, ela marcou o seu noivo na publicação.

Essa será a primeira gravidez do casal.