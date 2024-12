MC Maneirinho lança ‘O Roteirista’ e mescla trap com funk

MC Maneirinho, um grande nome da cena musical norte ao funk e trap, lança seu quinto álbum, “O ROTEIRISTA”. O álbum mistura os dois gêneros de uma forma única e apresenta 13 faixas, disponíveis em todas as plataformas de áudio. Com sua carreira ascendente, Maneirinho se apresentou recentemente no Rock in Rio pela primeira vez, marcando sua estreia com ambos os ritmos. O álbum “O ROTEIRISTA” apresenta participações especiais de Budah, Major RD e Leviano, entre outros. Maneirinho se mostra vulnerável no álbum, mesclando romance e sensualidade com rimas fortes e críticas sociais.