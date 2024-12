MC Daniel esconde o rosto ao ser flagrado em aeroporto

MC Daniel, um cantor brasileiro conhecido por seu estilo peculiar, chamou a atenção ao ser flagrado em um aeroporto no Rio de Janeiro. Ele usou um visual inusitado, composto por um conjunto de moletom estampado e completamente fechado, uma balaclava vermelha no rosto e óculos escuros, além de carregar um grande travesseiro nas costas.

MC Daniel não é estranho a esse estilo peculiar e já havia sido visto usando a balaclava em outro embarque. Para alguns, o traje pode parecer excêntrico, mas para quem acompanha o artista, a escolha é mais uma de suas marcas registradas.

A influenciadora Lorena Maria, uma mulher de 24 anos, também fez notícia ao revelar o projeto do quartinho de seu primeiro filho com o cantor MC Daniel. A decoração do espaço foi inspirada pela paixão de Lorena pela astronomia e apresenta paredes repletas de estrelas luminosas e pintura características do universo.

Lorena explicou que escolheu o tema “universo” para o quartinho do bebê porque gosta muito de astronomia e até sonha em estudar sobre o assunto algum dia.