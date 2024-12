Mauricio Kubrusly: documentário explora vida e desafios do ex-repórter da Globo

O ex-repórter da Globo, Maurício Kubrusly, que já completou 79 anos, terá sua vida retratada em um documentário que será lançado no Rio Grande do Sul e na plataforma Globoplay. Ele já está afastado da televisão desde 2019, devido ao diagnóstico de demência frontotemporal (DFT), que afeta sua memória e impede que ele se lembre de momentos do passado, incluindo sua carreira como repórter do Fantástico.

Atualmente, Kubrusly vive no sul da Bahia ao lado de sua esposa, Beatriz Goulart, que também é sua cuidadora. Ela é a única pessoa que ele ainda reconhece do passado e dedica-se a preencher o dia a dia do jornalista com músicas e momentos especiais, mantendo viva sua conexão com a cultura e a beleza da vida.

O documentário, dirigido por Evelyn Kuriki e Caio Cavechini, tem o objetivo de inspirar e oferecer uma perspectiva acolhedora a pessoas que convivem com familiares diagnosticados com demências. A produção reflete sobre os desafios e as possibilidades de cuidado, trazendo como exemplo a dedicação de Beatriz.