Marvel considerou refazer Demolidor por completo, diz Charlie Cox

Charlie Cox, ator que interpreta o Demolidor, revelou detalhes sobre o desenvolvimento da nova série “Demolidor: Born Again” no Disney Plus. Em entrevista à Empire, Cox disse que inicialmente houve discussões sobre reformular completamente a narrativa e o protagonista Matt Murdock. “Houve conversas no início sobre reinventar a coisa toda, para ver se Matt era uma pessoa um pouco diferente”, afirmou Cox. No entanto, a decisão final foi seguir uma abordagem mais próxima da série original da Netflix, dando continuidade à história e aos relacionamentos já estabelecidos.

A confirmação veio com a divulgação de uma imagem oficial, mostrando Matt Murdock ao lado de Foggy Nelson e Karen Page, personagens fundamentais nas temporadas anteriores. Esta escolha marca um retorno à essência da série, retomando dinâmicas familiares e explorando os desdobramentos das relações construídas.

Quando a produção da série foi anunciada, surgiram rumores de que ela seguiria um formato completamente diferente, com Matt Murdock atuando majoritariamente como advogado e com men.