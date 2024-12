Mark Rylance é cotado para viver Dumbledore na nova série de Harry Potter

A série de TV Harry Potter, anunciada em 2023, tem previsão de estreia para 2026.

Mark Rylance, vencedor do Oscar, é um dos nomes mais cotados para interpretar o personagem Dumbledore na nova série de Harry Potter, produzida pela HBO. Embora o Warner Bros. ainda não tenha iniciado negociações formais com o ator, o estúdio teria sondado Rylance sobre sua disponibilidade e interesse.

Além de suas contribuições para o cinema, Mark Rylance também está trabalhando em uma produção da BBC, chamada Wolf Hall: The Mirror and The Light, baseada no romance de Hilary Mantel. O ator é conhecido por papéis de destaque em filmes como Ponte dos Espiões, Dunkirk e Os 7 de Chicago. A nova série de Harry Potter pretende explorar o universo mágico de forma mais detalhada do que nos filmes.