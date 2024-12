Marissa Bode revela incidente durante filmagens de ‘Wicked’: ‘Foi épico’

A atriz Marissa Bode, que estreou no cinema como Nessarose, irmã mais nova de Elphaba, no filme Wicked, revelou que passou por um incidente durante as gravações. Em entrevista, ela disse que caiu de sua cadeira de rodas enquanto fazia o número de dança “Dancing Through Life”, cena em que atua ao lado de Ethan Slater, intérprete de Boq. Marissa lembrou que caiu para trás em uma das vezes e foi “realmente épico”. Ela confessou que estava rindo muito enquanto todo mundo ao seu redor parecia tão preocupado.

A atriz de 24 anos disse que o incidente foi “assustador” e “desconcertante” para o elenco, pois não era comum ver alguém rindo enquanto acontecia. No entanto, Marissa não se abalou e continuou a gravar a cena.

O incidente ocorreu durante a gravação da cena de “Dancing Through Life”, em que Marissa e Ethan Slater atuam ao lado de outros membros do elenco. A atriz lembrou que o ocorrido foi épico e que ela continue a rir após o incidente.