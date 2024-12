Marina Sena se despede de turnê ‘Vício Inerente’

A cantora Marina Sena se manifestou nas redes sociais após encerrar a turnê “Vício Inerente”. Através do Instagram, a artista celebrou o sucesso do projeto e apontou o futuro da carreira.

Aos 28 anos de idade, Marina expressou felicidade em virtude da aproximação dela com seu público através do projeto. O encerramento da atual turnê ocorreu após mais de um ano passando por diferentes pontos do Brasil.

Na postagem, Marina compartilhou uma sequência de fotos e vídeos da última apresentação, realizada na noite do último dia 14, em São Paulo. O espetáculo contou com bom público, que acompanhou o ritmo do artista e entoou as letras.

Marina escreveu: “O álbum e a turnê vieram, mexeram com a gente profundamente e agora se encerram”. De acordo com a cantora, o ponto final dado à turnê ocorre para que novos projetos surjam e renovem os encontros com os fãs, o que a faz ser a pessoa mais feliz do mundo.