Marina Sena fala sobre diferença de idade com Juliano Floss

Marina Sena, uma cantora mineira com 28 anos, esteve como convidada no programa “Lady Night” da apresentadora Tata Werneck. Durante a entrevista, foi questionada sobre seu atual relacionamento com o influencer digital Juliano Floss, de 20 anos. A apresentadora abordou diretamente o tema da diferença de idade entre eles, e Marina Sena reconheceu que isso a estressa.

A cantora demonstrou incômodo ao discutir o tema e disse que o fato de as pessoas se importarem tanto com a diferença de idade entre os dois a estressa. Além disso, ela compartilhou um exemplo do seu antigo relacionamento, quando a diferença de idade entre ela e o companheiro era de 12 anos. Segundo Marina Sena, naquela época ninguém fazia comentários sobre a diferença de idade entre os dois.