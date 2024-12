Marília Tavares dá spoiler de feat com Thiago Aquino em DVD do cantor

Na noite de segunda-feira, a cantora Marília Tavares esteve presente na gravação do DVD do cantor Thiago Aquino. A jovem cantora participou do projeto do baiano e falou sobre a faixa “Buquê de Flores”.

Em uma entrevista, Marília Tavares demonstrou grande empolgação com o projeto de Thiago Aquino e expressou altas expectativas. “Tenho certeza que vai ser lindo, a nossa música é linda”, disse ela.

A canção “Buquê de Flores” fala sobre um término e o pedido de desculpas do homem que não mandou flores para a mulher. Segundo Marília Tavares, é uma “luação, uma grande luação”. O refrão da música é: “Vou tentar reconquistar pra mim o seu amor. Eu te amo e não desistirei. Eu reconheço que fui eu que errei. Não dei valor. Devia ter te dado flores”.