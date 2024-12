Mari Fernandez fala sobre a participação de Lauana Prado e Guilherme e Benuto em novo projeto

Durante a coletiva de imprensa, Mari Fernandez deu detalhes sobre as participações de Lauana Prado e Guilherme e Benuto em seu DVD, gravado no Rio de Janeiro no Espaço Hall com ingressos esgotados.

Ao ser questionada sobre a importância de ter convidado Lauana para participar do projeto, Mari Fernandez disse que o convite surgiu quando ela decidiu gravar o DVD e pensou que precisava ter uma mulher, duas mulheres juntas fortalecendo o cenário feminino da música sertaneja num momento especial. Ela também disse que já tinham alguns contatos com Lauana e que ela é uma menina incrível.

Mari Fernandez parabenizou o crescimento de Lauana dentro do gênero, afirmando que ela tem sido uma das grandes mulheres que se destacaram no cenário feminino da música e que quando a convite, ela foi muito atenciosa e isso a conquistou. Mari Fernandez acha que o público vai gostar muito de ver duas mulheres juntas cantando e trazendo alegria para a música.