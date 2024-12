Mari Fernandez fala sobre a gravação do seu novo DVD e dá detalhes sobre música inédita

Mari Fernandez falou sobre o seu novo DVD gravado no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados e participações de Guilherme e Benuto e Lauana Prado. Ela contou que o projeto difere dos outros lançados e que são sucessos como “Mari No Barzinho – Ao Vivo no RJ”, que conta com mais de 300 mil streamings nas plataformas digitais.

A sertaneja explicou que o DVD tem uma vibe bem sertaneja, é o seu primeiro que vem tão sertanejo assim e que está sendo produzido por Dudu Oliveira, conhecido no cenário da música sertaneja por ser também produtor do Zé Neto e Cristiano.

Mari Fernandez também deu detalhes sobre música inédita e contou que os fãs podem esperar uma sonoridade mais alegre, com letras de superação, mas sem deixar a sofrência de lado. “E musicalmente falando sobre letra e melodia, é um dvd que vem trazendo muitas músicas alegres, muita música de superação, mas também vem uma sofrência… tem uma música muito especial pra mim que é “Só”.