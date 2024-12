Mari Fernandez encanta o Rio de Janeiro com a gravação histórica de seu DVD

Na noite de terça-feira, o Rio de Janeiro foi palco da grandiosidade de Mari Fernandez, que reafirmou sua posição como um dos maiores nomes da música atual ao gravar seu novo DVD em um evento épico no Espaço Hall. Com ingressos esgotados e uma plateia vibrante, a cantora apresentou um espetáculo emocionante e grandioso, com cara de hits e uma energia contagiante.

Mari, conhecida por sua intensidade, carisma e voz marcante, confirmou seu espaço no sertanejo e mostrou o porquê é uma das mais promissoras artistas da música brasileira. O show contou com participações especiais que abrilhantaram a noite. A dupla Guilherme e Benuto trouxe sua potência vocal para um dueto inesquecível, enquanto Lauana Prado, outra gigante do sertanejo, uniu forças com Mari para um momento cheio de emoção e representatividade feminina.

Para completar a noite de emoções, a artista foi surpreendida por sua gravadora Som Livre, com um certificado de Disco de Diamante, pelo projeto “Mari No Barzinho – Ao Vivo no RJ”, que teve mais de 300 milhões de streams.