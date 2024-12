Mari Fernandez anuncia Lauana Prado e Guilherme e Benuto em novo DVD

A cantora Mari Fernandez está prestes a dar um grande passo em sua carreira. Ela gravará seu DVD “Ao vivo no Rio de Janeiro” no Espaço Hall, na próxima terça-feira (19). Com forte expectativa por ela e pelo público que acompanha o projeto, Mari receberá participações especiais de Lauana Prado e a dupla Guilherme e Benuto.

O DVD traz um repertório de músicas inéditas que mistura a alegria e o frescor do sertanejo com a força do forró que consagrou Mari. Contando com a participação de três nomes consagrados do sertanejo atual, gênero em que Mari vem se destacando, o DVD promete ser um sucesso.

Mari expressou sua emoção ao ser convidada para trabalhar com seus amigos Guilherme e Benuto e Lauana Prado, afirmando que é um projeto especial para ela e que a presença desses nomes importantes para a música brasileira torna tudo mais incrível.