Marcos Araujo, CEO da Áudio Mix, se encontra com Post Malone em Nashville

O presidente da maior produtora de shows do Brasil, Áudio Mix, marcou presença no Country Music Awards (CMA), realizado em Nashville, no Tennessee, Estados Unidos. O empresário, Marcos Araujo, se encontrou com o astro americano Post Malone.

O encontro entre Marcos Araujo e Post Malone não foi coincidência. Eles conversaram sobre o retorno do Festival Villa Mix, que terá Post Malone como headliner. Post Malone é um dos principais nomes da atualidade, com números fora do comum e considerado um artista completo. Para Marcos, encontrar com ele foi muito bom e eles estão animados para a realização do festival.

O Festival Villa Mix acontecerá no dia 21 de dezembro, na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo, e promete marcar uma nova era de Post Malone com a música country. Ele se aproximou do gênero em seu mais recente trabalho: “F-1 Trillion”.