Manu Bahtidão agita público e celebra feats em gravação de DVD

Manu Bahtidão agita público e celebra fatos em gravação de DVD

Nesta quarta-feira (20), Feriado Nacional do Dia da Consciência Negra, a cantora Manu Bahtidão deu mais um passo em sua carreira com a gravação do seu quinto DVD. Intitulado “Destino”, ela escolheu o Parque Villa-Lobos, zona Oeste de São Paulo, como sede do projeto.

Desfrutando de um final de tarde ensolarado, centenas de fãs esperavam do lado de fora do espaço do evento antes mesmo da abertura dos portões. Buscando o melhor lugar para acompanhar a artista, eles logo tomaram a parte frontal.

Ao realizar a abertura do espetáculo pela primeira vez, a artista demonstrou nervosismo e não fez questão de esconder ao seu público: “tem algumas coisas acontecendo aqui no interno e eu queria contar muito com apoio de vocês”.

Durante a gravação, Manu falou ao público que cinco microfones foram roubados antes da gravação. Ao jornalista Léo Dias ela explicou que teve prejuízo de cerca de 400 mil reais. Além disso, as peças eram personalizadas de acordo com a estética dos looks e do show.