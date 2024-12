Mano Walter continua a lançar novas canções do DVD “Novo Horizonte”, gravado em Boituva com um cenário aventureiro composto com o balonismo. As três novas canções foram lançadas na sexta-feira.

A canção “Fala mal e dorme junto”, em parceria com a Mari Fernandez, é o destaque do EP. Ela apresenta a força do forró, vaquejada e nordeste de uma forma leve e envolvente. O clipe da canção já está disponível no YouTube Oficial de Mano Walter.